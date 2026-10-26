Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinin təyinatları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

Azərbaycan Kuboku

II təsnifat mərhələsi

27 oktyabr

14:00. "Şimal" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: Kamran Əliyev, Asif Abdullayev, Sadiq Əliyev, Rəsul Babayev.

Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

Şamaxı şəhər stadionu

14:00. "Marafon""Zaqatala"

Hakimlər: İslam Məmmədov, Orxan İbişov, Rizvan Süleymanov, Kamil Aydınov.

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

"Marafon Arena"

17:00. "Kür-Araz""Sumqayıt"

Hakimlər: Niyaz Əhmədov, Rəhman Aslanov, Məmmədəli Kərimov, Nəriman Ağayev.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

"SOCAR Polymer Arena"

17:00. "Qəbələ""Mingəçevir"

Hakimlər: Nazim Abdullayev, Taleh Məmmədov, Rasim Axundov, Mehdi Yusifov.

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

Qəbələ şəhər stadionu

18:00. "Səbail""Zirə"

Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Aydın Baxşıyev, Mirnihad Seyidov, Vaqif Vəliyev.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

"Bank Respublika Arena"

28 oktyabr

14:00. "İmişli" – "Qaradağ Lökbatan"

Hakimlər: Namiq Bəkirov, Qəzənfər Məmmədov, Rəşad Quliyev, Elçin Abdullayev.

Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov.

Yevlax şəhər stadionu

14:00. MOİK – "Şahdağ Qusar"

Hakimlər: Murad Səlimov, Anar Bədəlov, Zakir Şükürzadə, Pərviz İbrahimov.

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

AFFA nümayəndəsi: Mahal Məmmədov.

Binə qəsəbə stadionu

14:00. "Hypers""Şamaxı"

Hakimlər: Şamil İmanzadə, Elman Kərimov, Əkbər Əliyev, Nahid Xasıyev.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.

Şamaxı şəhər stadionu

16:00. "Şəfa""Ağstafa Gəncləri"

Hakimlər: Sənan Bayramzadə, Elmin Süleymanov, Sevda Nuriyeva, Alik Yunusov.

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

"SOCAR Polymer Arena"

19:00. "Kəpəz""Baku Sportinq"

Hakimlər: Ruslan Quliyev, Səbuhi Əmrahov, Səbuhi Soltanov, Rasim Musayev.

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.

AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

Gəncə şəhər stadionu

29 oktyabr

14:00. "Xankəndi" – "Gəncəbasar"

Hakimlər: Mahmud Bağırzadə, Sənan Atayev, Safalı Ağayev, Hacıağa Həsənov.

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

14:00. "Zəngəzur" – "Karvan Yevlax"

Hakimlər: Ceyhun Hüseynov, Vüqar Bayramov, Samir Qaracayev, Ləman Əmirli.

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov.

Binə qəsəbə stadionu