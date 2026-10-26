"Sabah" Azərbaycan çempionatlarının rekordunu təkrarlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqasının arxada qalan hissəsi "Sabah"ın cəmi 1 qol buraxması ilə diqqət çəkir.
8 oyunda orta hesabla 0,125 top buraxan paytaxt təmsilçisi turnir tarixinin rekordunu təkrarlayıb.
1992-ci ildən keçirilən çempionatda ümumilikdə 5-ci, son 10 mövsümdə ilk dəfə bir komanda ilk 8 matçda yalnız 1 top buraxıb. Buna sonuncu dəfə 2016/2017 mövsümündə "Qəbələ" nail olub.
2001/2002 mövsümündə "Neftçi"nin imza atdığı rekordu 6 ildən sonra AZAL, 9 ildən sonra "Xəzər Lənkəran" təkrarlayıb.