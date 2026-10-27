Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda II təsnifat mərhələsinə bu gün start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə beş qarşılaşma keçiriləcək.

Premyer Liqa təmsilçilərindən "Araz-Naxçıvan" "Şimal"la, "Sumqayıt" "Kür-Araz"la, "Qəbələ" "Mingəçevir"lə, "Zirə" "Səbail"lə üz-üzə gələcək.

Cütün qalibi 1 oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək.

Azərbaycan Kuboku

II təsnifat mərhələsi

27 oktyabr

14:00. "Şimal" – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: Kamran Əliyev, Asif Abdullayev, Sadiq Əliyev, Rəsul Babayev.

Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov.

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

Şamaxı şəhər stadionu

14:00. "Marafon""Zaqatala"

Hakimlər: İslam Məmmədov, Orxan İbişov, Rizvan Süleymanov, Kamil Aydınov.

Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

AFFA nümayəndəsi: Törə Əhmədova.

"Marafon Arena"

17:00. "Kür-Araz""Sumqayıt"

Hakimlər: Niyaz Əhmədov, Rəhman Aslanov, Məmmədəli Kərimov, Nəriman Ağayev.

Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

AFFA nümayəndəsi: Zümrüd Ağayeva.

"SOCAR Polymer Arena"

17:00. "Qəbələ""Mingəçevir"

Hakimlər: Nazim Abdullayev, Taleh Məmmədov, Rasim Axundov, Mehdi Yusifov.

Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

Qəbələ şəhər stadionu

18:00. "Səbail""Zirə"

Hakimlər: Səbuhi Bayramov, Aydın Baxşıyev, Mirnihad Seyidov, Vaqif Vəliyev.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

"Bank Respublika Arena"

Xatırladaq ki, II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq.