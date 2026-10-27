Türkiyəli müğənni Yıldız Tilbe bank hesabında yaranan faiz gəliri ilə bağlı maraqlı addım atdıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, “Gel Konuşalım” verilişində səsləndirilən məlumata əsasən, sənətçi bankda saxladığı vəsaitin bir hissəsinin özündən xəbərsiz faizə yatırıldığını sonradan öyrənib.
Bu vəziyyətdən narazı qalan Tilbe faizdən əldə olunan gəliri qəbul etmək istəməyib. Müğənni banka etiraz edərək, “Mən bu pulu götürmərəm, məni günaha batırırsınız” sözləri ilə mövqeyini ifadə edib.
Məlumata görə, Yıldız Tilbe faizdən əldə edilən həmin məbləği özünə götürmək əvəzinə ehtiyac sahiblərinə paylayıb.