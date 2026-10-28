Bir ekosistemi Qarabağın bərpası və yenidən qurulmasına verdiyi töhfələri genişləndirərək, doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşların peşəkar inkişafını və əmək bazarına inteqrasiyasını dəstəkləyən yeni təşəbbüsə start verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi (DMA) ilə birgə həyata keçirilən “Qayıt İş 2” layihəsinə başlanılıb. Layihə çərçivəsində namizədlər arasından seçilən Qarabağ sakinləri Bir ekosistemi və DMA-nın Qarabağ Peşə Hazırlığı Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan xüsusi nəzəri və praktiki təlimlərdə iştirak edəcəklər. Təlim mərhələsini uğurla başa vuran iştirakçılar əldə etdikləri bilikləri real iş mühitində tətbiq edərək ekosistem daxilində işlə təmin olunacaqlar.
Təşəbbüsün əsas məqsədi iştirakçıların peşəkar potensialının inkişafına töhfə vermək, praktiki bacarıqlarını gücləndirmək və məşğulluq imkanlarını genişləndirməkdir.
Layihəyə Bir ekosisteminin baş ofisində keçirilən tanışlıq görüşü ilə start verilib. Görüş zamanı iştirakçılar ekosistemin iş mühiti, korporativ dəyərləri və komanda mədəniyyəti ilə tanış olub, proqramın məqsədləri və növbəti mərhələləri barədə ətraflı məlumat əldə ediblər.
Qeyd edək ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarına qayıdan vətəndaşların məşğulluğuna dəstək göstərilməsi və onların müasir rəqəmsal maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi Bir ekosisteminin fəaliyyət istiqamətləri arasında xüsusi yer tutur. Bu məqsədlə, ötən il Füzuli şəhərində ekosistemə daxil olan Milliön və m10 brendlərinin telesatış mərkəzi istifadəyə verilib. Mərkəzdə 20 nəfər Qarabağ sakini çalışaraq vətəndaşlara birbaşa xidmət göstərir.
Bir Azərbaycanda fərdi və korporativ müştərilərin gündəlik xidmətlərdən istifadə davranışlarını kökündən dəyişən, Qafqazın ilk tam inteqrasiya olunmuş rəqəmsal ekosistemidir. Ölkənin aparıcı brendlərini – Birbank rəqəmsal mobil bankçılıq tətbiqi, Birmarket e-ticarət platforması, Milliön ödəniş terminalları və m10 rəqəmsal pul kisəsini özündə birləşdirərək 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayan ekosistem hazırda 5 milyondan çox müştəriyə xidmət göstərir. Geniş infrastruktur imkanları, eləcə də Trendyol Azərbaycan və BakıKart-la qurulmuş strateji tərəfdaşlıqlar sayəsində Kapital Bank-ın əmtəə nişanı olan Bir Azərbaycanın ilk və ən irimiqyaslı rəqəmsal ekosisteminin əsasını qoyur.
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