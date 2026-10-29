225 nömrəli məktəbin həyətində baş verən insidentdə iştirak edən şəxslərin kənardan gəldiyi barədə məlumatlar təkzib edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu oxu.az-a açıqlamasında məktəbin direktor müavini Zenfira Nursalova bildirib.
Onun sözlərinə görə, insidentdə iştirak edənlərin hamısı məktəbin 9-11-ci sinif şagirdləri olublar. Hadisə zamanı onların arasında yalnız bir nəfər məzun olub.
"Məktəbin həyətində kənar şəxslər olmayıblar. Yalnız bir nəfər məzunumuz olub. O da əvvəlcə məktəbdən kənarda idi. Hadisə vaxtı səs-küyə görə məktəbin həyətinə daxil olub.
Nə mühafizəçinin, nə də məktəb rəhbərliyinin sonradan həyətə toplaşan şəxslərlə hər hansı tanışlığı var. İnsident baş verdi və polis əməkdaşları həmin şəxsləri apardılar. Başqa heç nə baş verməyib.
Uşaqların məktəbli formasında olmadıqları barədə deyilənlər də doğru deyil. Hamısı məktəbli geyimində idilər, sadəcə, tənəffüs vaxtı olduğu üçün üst geyimlərini geyinmişdilər", - deyə Z.Nursalova qeyd edib.