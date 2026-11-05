Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

Babək prospekti, mərkəz istiqamətində.

Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.