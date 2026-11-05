Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu artırılacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu, “Azərbaycan Respublikasında 2027-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında” qanun layihəsində əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, gələn il yaşayış minimumu 314 manat olacaq. Beləliklə, ehtiyac meyarı 14 manat (4,6%) artırılacaq.
Gələn il yaşayış minimumu əmək qabiliyyətli əhali üçün 334 manat, pensiyaçılar üçün 258 manat, uşaqlar üçün 274 manat müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, 2026-cı il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 300 manat olub.