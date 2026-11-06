"Orta aylıq pensiya məbləğindəki artım bütün pensiyaların eyni faizlə artırılması demək deyil. Gələn ildən etibarən pensiyaların indeksləşdirilməsi ilə bağlı yeni mexanizmin tətbiqi nəzərdə tutulur".
Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu mexanizm nisbətən aşağı pensiya alan vətəndaşların daha çox artım əldə etməsinə imkan verəcək:
"Yeni qaydalara əsasən, təxminən 1200 manatadək pensiya alan vətəndaşların pensiyaları tam indeksləşdiriləcək. 1200 manatdan 5000 manatadək pensiya alan şəxslər üçün indeksləşmə zamanı 0,5, 5000 manatdan yuxarı pensiya alanlar üçün isə 0,2 əmsalı tətbiq ediləcək.
Bu yanaşma pensiya məbləğləri arasında fərqləri nəzərə almaqla, nisbətən az pensiya alan vətəndaşların gəlirlərinin daha yüksək faizlə artırılmasına xidmət edir".
Deputat əlavə edib ki, pensiyaların konkret artım faizi isə 2026-cı ildə orta aylıq əməkhaqqının artım göstəricisinə uyğun müəyyənləşdiriləcək:
"Yəni cari ildə orta aylıq əməkhaqqı hansı faizlə artarsa, 2027-ci ilin əvvəlində pensiyalar da həmin göstərici əsasında indeksləşdiriləcək.
Gözlənilən artım ümumilikdə 1 milyon 100 min vətəndaşı əhatə edəcək. Beləliklə, yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan şəxslərin də pensiya məbləğləri artırılacaq".