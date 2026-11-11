Dünyanın ən soyuq yaşayış məntəqələrindən biri olan Kanadanın şimalında sərt şaxtalara baxmayaraq evlərin isti saxlanılması üçün fərqli tikinti üsulundan istifadə olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, bölgədəki evlərin istiliyi qorumasının sirri güclü qızdırıcılarda deyil, termos prinsipi ilə işləyən xüsusi döşəmə konstruksiyasındadır.
Məlumata görə, evi daha çox enerji sərf edərək qızdırmaq əvəzinə, mövcud istiliyin çölə çıxmasının qarşısını almaq lazımdır. Onların fikrincə, soyuq iqlimdə ən böyük istilik itkisi dam və pəncərələrdən deyil, binanın torpaqla təmasda olan təməl hissəsindən qaynaqlanır. Buna görə də bölgədə evlərin döşəməsində qalınlığı 15 santimetrdən çox olan, bir neçə təbəqədən ibarət sərt izolyasiya materiallarından istifadə edilir. Torpağın üzərinə yerləşdirilən bu qoruyucu qat soyuğun beton təməl vasitəsilə evə keçməsinin qarşısını alır.
Döşəmə vasitəsilə istilik itkisi minimuma endirildikdən sonra aşağı temperaturda işləyən isitmə sistemləri də evi isti saxlamaq üçün kifayət edir. Bu sistemlər 40-45 dərəcə temperaturda işləsə belə, yaşayış sahəsinin rahat şəkildə qızdırılmasına imkan yaradır. Konstruksiyada sıxlaşdırılmış dolğu materialı, su və nəmdən qoruyucu qatlar, isitmə kanalları və xüsusi əks etdirici folqalardan istifadə olunur.
Bundan başqa, havanı qızdırıb qurutmaq əvəzinə birbaşa əşyaları və insanları isidən infraqırmızı döşəmə örtükləri də az enerji sərfiyyatı ilə yüksək səmərəlilik təmin edir. Bunun üçün döşəmənin altına istiliyi əks etdirən lövhələr yerləşdirmək və örtük qatını qalınlaşdırmaq tövsiyə olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, düzgün istilik izolyasiyası enerji xərclərini yarıya qədər azaltmağa kömək edə bilər.