1901-ci ildə Hubert Cecil Booth-un hazırladığı tozsoranlardan biri at arabası ilə daşınır, evlər uzun şlanqlarla təmizlənirdi. Bu gün ağıllı cihazlar gündəlik təmizlik işini xeyli asanlaşdırır.
Metbuat.az xəbər verir ki, Roborock Qrevo Curv 2 Flow gündəlik təmizliyi avtomatlaşdırır: 20 000 Pa HyperForce® sorulma gücü qırıntıları və tozu toplayır, SpiraFlow™ Real-Time Self-Cleaning Mop rulonu yuma zamanı fasiləsiz yaxalayır. Xalçaya keçəndə rulon 15 mm-ə qədər qalxır; Reactive AI maneələri tanıma sistemi və PreciSense LiDAR naviqasiyası isə cihazın evdə yolunu tapmasına kömək edir. Bu, qonaqlıqdan sonra döşəməni təmizləmək və sərt döşəmə ilə xalça arasında keçid etmək üçün rahat həll yaradır.
Mətbəxdə yağ və qurumuş ləkələr üçün Roborock F25 Ultra-nın WaveFlow™ sistemi 86°C-yə qədər axar isti sudan, VaporFlow™ sistemi isə 180°C-yə qədər buxardan istifadə edir. Temperatur göstəriciləri sistem çıxışında ölçülür, döşəmə səthinin temperaturu deyil. İsti su yağlı izlərin təmizlənməsinə kömək edir; buxar rejimi isə yuyucu vasitə əlavə etmədən döşəmənin təmizlənməsi və dezinfeksiyası üçün nəzərdə tutulub. 22 000 Pa HyperForce® sorulma gücü yaş və quru çirki toplamağa imkan verir. Döşəmədə oynayan körpəsi və ya ev heyvanı olan ailələr üçün bu rejimlər daha təmiz səth saxlamağa kömək edə bilər.
Roborock 2026-cı ilin ilk yarısında tədqiqat və inkişafa 720 milyon RMB, yəni gəlirinin 7,14%-ni yatırıb. Şirkət 170-dən çox ölkə və regionda fəaliyyət göstərir. IDC-yə görə, 2026-cı ilin ilk yarısında Roborock robot tozsoran brendləri arasında göndərilmiş vahidlərin sayı və satış dəyəri üzrə qlobal birinci olub.
Euromonitor International-a görə,Roborock 2025-ci ildə pərakəndə satış dəyərinə görə qlobal birinci olub. Brend Real Madrid C.F. ilə də tərəfdaşlıq edir.
Roborock Qrevo Curv 2 Flow və Roborock F25 Ultra Baku Electronics, İrşad, Kontakt və Technohome mağazalarında, həmçinin Baku Electronics, İrşad və Kontakt-ın rəsmi onlayn mağazalarında mövcuddur. Taksitlə ödəniş mövcuddur; şərtlər pərakəndə satıcıdadır.
Black Friday kampaniyası çərçivəsində iştirakçı satış şəbəkələrində Roborock Qrevo Curv 2 Flow və Roborock F25 Ultra xüsusi qiymətlərlə təqdim olunacaq. Xüsusi təkliflər və məhsul yenilikləri üçün Roborock-un rəsmi Instagram (@roborock.az) və TikTok (@roborock.az) hesablarını izləyin.