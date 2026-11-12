Dünyanın ən uzun ilanı hesab edilən torlu piton nəhəng ölçüləri və qeyri-adi ov üsulu ilə tanınır. Uzunluğu 10 metrə çata bilən bu sürünən zəhərli olmasa da, güclü bədəni ilə iri heyvanları belə boğaraq öldürə bilir. Hətta onun yetkin insanı bütöv şəkildə uda bildiyi hallar da qeydə alınıb.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada yaşayan torlu piton dünyanın ən uzun ilan növü kimi tanınır. Tropik meşələrdə, çəmənliklərdə və meşəlik ərazilərdə məskunlaşan bu nəhəng sürünən eyni zamanda dünyanın ən ağır üç ilan növündən biridir.
Məlumatlara görə, 1912-ci ildə qeydə alınan torlu pitonun uzunluğu 10 metr olub. Əsirlik şəraitində saxlanılan ən uzun nümunələrdən biri isə ABŞ-da yaşayan və 7,67 metr uzunluğa çatan dişi ilan olub.
Torlu pitonun ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri ovlama üsuludur. Zəhəri olmayan bu ilan ovuna qəfil hücum edərək güclü bədəni ilə onu sarıyır və sıxaraq nəfəs almasına imkan vermir. Daha sonra isə ovunu bütöv şəkildə udur.
Bu ilanların qidalanması ölçülərindən asılı olaraq dəyişir. Kiçik fərdlər əsasən gəmiricilər və yarasalarla qidalandığı halda, iri pitonlar meymunları, qabanları, maralları və digər məməliləri ovlaya bilir. İnsan yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında isə toyuq, pişik və itlərə də hücum edə bilirlər.
Torlu pitonların insanı udması ilə bağlı real hadisələr də qeydə alınıb. 2022-ci ilin oktyabrında İndoneziyada 54 yaşlı Sara adlı qadın kauçuk plantasiyasındakı işindən evə qayıtmayıb. Onun axtarışına başlayan şəxslər meşəlik ərazidə qadına məxsus bəzi əşyalar tapıblar. Bir qədər sonra isə qarnı şişmiş, təxminən 7 metr uzunluğunda ilana rast gəliblər.
İlan öldürüldükdən sonra qarnı yarılıb və qadının meyiti aşkarlanıb. Mütəxəssislər hadisədə iştirak edən ilanın torlu piton olduğunu ehtimal ediblər.