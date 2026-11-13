Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakının Qaradağ rayonunda sayca 6-cı körpünün tikintisinə başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə agentlik məlumat yayıb.
Məlumata görə, yol infrastrukturunun yenilənməsi, nəqliyyatın təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
Bu çərçivədə M2 Bakı–Ələt–Qazax–Gürcüstanla dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində, Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsi ərazisində yerləşən daha bir körpünün sökülərək yenidən tikintisinə başlanılıb.
Bu, Qobustan qəsəbəsi ərazisində yenilənən sayca 4-cü, ümumilikdə isə son aylarda Qaradağ rayonunda yenidən tikintisinə başlanılan 6-cı körpüdür.
Mövcud körpünün istismar müddətini başa vurması və texniki vəziyyəti nəzərə alınaraq onun yerində müasir tələblərə cavab verən yeni körpünün inşası nəzərdə tutulur.