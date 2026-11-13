Astroloqların proqnozlarına görə, yaxın dövrdə bəzi bürclər üçün maliyyə baxımından uğurlu günlər gözlənilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, onları əlavə gəlir imkanları, gözlənilməz qazanc və maddi rahatlıq sevindirə bilər.
Buğa
Buğa bürcləri yaxın zamanda əlavə gəlir əldə edə bilərlər. Gözlənilən əməkhaqqı artımı, investisiya qazancı və ya yeni iş təklifi onların maddi vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər. Xüsusilə uzun müddətdir nəticəsini gözlədikləri maliyyə məsələsində sevindirici xəbər ala bilərlər.
Əqrəb
Əqrəblər üçün də gözlənilməz pul xəbərləri gündəmə gələ bilər. Onlara qaytarılan borc, bonus və ya sərfəli əməkdaşlıq əlavə qazanc gətirə bilər. Bu dövrdə düzgün maliyyə qərarları vermələri maddi imkanlarını daha da genişləndirə bilər.