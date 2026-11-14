2023-cü ildə Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində diqqət mərkəzinə düşən namizədlərdən biri də azərbaycanəsilli siyasətçi Sinan Oğan olub. İlk turda hazırkı prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kamal Kılıçdaroğlu ilə mübarizə aparan Oğan seçicilərin 5,17 faizinin səsini qazanaraq üçüncü yerdə qərarlaşıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, seçkilərin ikinci tura qalmasından sonra onun hansı namizədi dəstəkləyəcəyi Türkiyə siyasətində əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilib. Nəticədə Oğan mayın 22-də Ərdoğanı dəstəklədiyini açıqlayıb. Bu qərar onun siyasi gələcəyi ilə bağlı müzakirələri də gücləndirib.
Bəs seçkilərdən sonra Sinan Oğan haradadır və hazırda nə ilə məşğuldur?
Uzun müddət ictimai-siyasi gündəmdə əvvəlki qədər görünməyən Oğan 2026-cı ilin oktyabrında yenidən diqqət mərkəzinə gəlib. O, Türkiyə İttifaqı Partiyasının Ərzurumda təşkil etdiyi tədbirdə iştirak edib. Burada millətçi siyasi qüvvələrin vahid platformada birləşməsinin vacibliyindən danışıb. Bununla belə, onun həmin partiyaya qoşulması və ya yeni siyasi vəzifə tutması barədə rəsmi məlumat açıqlanmayıb.
Sinan Oğan hazırda Türkiyə Strateji Təhlillər Mərkəzinin (TÜRKSAM) rəhbəri kimi fəaliyyətini davam etdirir. Onun rəsmi internet səhifəsində də siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələlərinə dair çıxış və təhlilləri yer alır.
2023-cü il seçkilərinin diqqətçəkən simalarından biri olan Oğan siyasi gündəmdən tamamilə uzaqlaşmayıb. Son çıxışları isə onun Türkiyə siyasətində yenidən fəallaşmaq niyyətində olub-olmadığı barədə sualları gündəmə gətirir.