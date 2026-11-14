Bakıda və Abşeron yarımadasında bazar günü, noyabrın 15-i gündüzdən bazar ertəsi, noyabrın 16-sı axşamadək şimal-qərb küləyinin sürəti saniyədə 20,8-28,4 metrə (75-100 km/saat) çatacaq. Bu, Bofort şkalası ilə 9-10 bal, yəni fırtına gücündə küləkdir.
Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidməti bununla bağlı narıncı xəbərdarlıq verib. Narıncı, xidmətin şkalasında "təhlükəli hava" səviyyəsidir.
Narıncı xəbərdarlıq Bakı və Abşerondan başqa Xızı, Qobustan, Hacıqabul, Qusar, Neftçala, Ağstafa, Qazax, Mingəçevir, Naftalan, Goranboy və Daşkəsəni əhatə edir.
Daha 29 rayonda, o cümlədən Gəncə, Şirvan, Quba, Xaçmaz, Şəki, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Salyan, Lənkəran zonası və Qarabağ rayonlarında sarı xəbərdarlıq qüvvədədir: qərb küləyi 13,9-20,7 m/san (50-75 km/saat) olacaq.
Xidmətin bazar günü üçün proqnozuna görə, Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, gündüz 16-21° isti olacaq, günün ikinci yarısında mülayim cənub-qərb küləyi güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək, axşam bəzi yerlərdə yağış ehtimalı var.
Qeyd edək ki, bu gücdə külək eyvandakı əşyaları, reklam lövhələrini və quru budaqları qopara bilər. Yolda yan külək sürücülər üçün, sahildə dalğa piyadalar üçün təhlükəlidir. Dənizə kiçik gəmilərin çıxması məsləhət görülmür.
Bakıda 16 günlük hava proqnozuna buradan baxa bilərsiniz.