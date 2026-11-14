Bakıda Azərbaycan Tibb Universitetinin yataqxanasında bir qadının ölüm faktı qeydə alınıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB məlumat yayıb.
Məlumata görə, noyabrın 14-də saat 15:00 radələrində Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən universitetin yataqxanasından təcili tibbi yardıma çağırış daxil olub. Hadisə yerinə göndərilən briqada bir nəfər qadının həkiməqədər ölüm faktını qeydə alıb.
Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
APA-nın məlumatına görə, vəfat edən universitetin 17 yaşlı tələbəsidir.
Qeyd edək ki, ölümün səbəbi rəsmi olaraq açıqlanmayıb, xəbər yenilənəcək.