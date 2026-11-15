UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, A və B liqalarında 8 qarşılaşma baş tutub.

A Liqası, IV qrup

Norveç - Uels 3:1

Portuqaliya - Danimarka 1:4

Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3.

B Liqası, II qrup

Gürcüstan - Macarıstan 0:2

Şimali İrlandiya - Ukrayna 1:0

Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.

III qrup

Kosovo - İsrail 0:0

Avstriya - İrlandiya 1:0

Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.

IV qrup

Rumıniya - Polşa 2:1

İsveç - Bosniya və Herseqovina 3:2

Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.