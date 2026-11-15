UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində V turun növbəti oyunları keçirilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, A və B liqalarında 8 qarşılaşma baş tutub.
A Liqası, IV qrup
Norveç - Uels 3:1
Portuqaliya - Danimarka 1:4
Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3.
B Liqası, II qrup
Gürcüstan - Macarıstan 0:2
Şimali İrlandiya - Ukrayna 1:0
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.
III qrup
Kosovo - İsrail 0:0
Avstriya - İrlandiya 1:0
Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.
IV qrup
Rumıniya - Polşa 2:1
İsveç - Bosniya və Herseqovina 3:2
Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.