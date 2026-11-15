UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bu gün VI tura start veriləcək. A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, A Liqasında Fransa Türkiyəni, Belçika İtaliyanı, İspaniya isə İngiltərəni qəbul edəcək. Digər görüşdə Xorvatiya Çexiya ilə qarşılaşacaq.
A Liqası, I qrup
23:45. Fransa - Türkiyə
23:45. Belçika - İtaliya
Xal durumu: İtaliya - 10, Fransa - 10, Belçika - 9, Türkiyə - 0.
III qrup
23:45. Xorvatiya - Çexiya
23:45. İspaniya - İngiltərə
Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 12, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.
C Liqası, I qrup
21:00. Finlandiya - San Marino
21:00. Belarus - Albaniya
Xal durumu: Albaniya - 12, Belarus - 10, Finlandiya - 7, San Marino - 0.
II qrup
18:00. Latviya - Ermənistan
18:00. Kipr - Monteneqro
Xal durumu: Monteneqro - 13, Kipr - 8, Ermənistan - 5, Latviya - 1.