UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində bu gün VI tura start veriləcək. A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, A Liqasında Fransa Türkiyəni, Belçika İtaliyanı, İspaniya isə İngiltərəni qəbul edəcək. Digər görüşdə Xorvatiya Çexiya ilə qarşılaşacaq.

A Liqası, I qrup

23:45. Fransa - Türkiyə

23:45. Belçika - İtaliya

Xal durumu: İtaliya - 10, Fransa - 10, Belçika - 9, Türkiyə - 0.

III qrup

23:45. Xorvatiya - Çexiya

23:45. İspaniya - İngiltərə

Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 12, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0.

C Liqası, I qrup

21:00. Finlandiya - San Marino

21:00. Belarus - Albaniya

Xal durumu: Albaniya - 12, Belarus - 10, Finlandiya - 7, San Marino - 0.

II qrup

18:00. Latviya - Ermənistan

18:00. Kipr - Monteneqro

Xal durumu: Monteneqro - 13, Kipr - 8, Ermənistan - 5, Latviya - 1.