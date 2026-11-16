UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun növbəti oyunları baş tutub.
Metbuat.az xəbər verir ki, A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma keçirilib.
A Liqası, I qrup
Fransa - Türkiyə 2:1
Belçika - İtaliya 4:1
Xal durumu: Fransa - 13, Belçika - 12, İtaliya - 10, Türkiyə - 0.
III qrup
Xorvatiya - Çexiya 2:1
İspaniya - İngiltərə 2:3
Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 15, Xorvatiya - 6, Çexiya - 0.
C Liqası, I qrup
Finlandiya - San Marino 7:2
Belarus - Albaniya 0:2
Xal durumu: Albaniya - 15, Belarus - 10, Finlandiya - 10, San Marino - 0.
II qrup
Latviya - Ermənistan 0:0
Kipr - Monteneqro 1:4
Xal durumu: Monteneqro - 16, Kipr - 8, Ermənistan - 6, Latviya - 2.