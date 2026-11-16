UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun növbəti oyunları baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, A və C liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma keçirilib.

A Liqası, I qrup

Fransa - Türkiyə 2:1

Belçika - İtaliya 4:1

Xal durumu: Fransa - 13, Belçika - 12, İtaliya - 10, Türkiyə - 0.

III qrup

Xorvatiya - Çexiya 2:1

İspaniya - İngiltərə 2:3

Xal durumu: İspaniya - 15, İngiltərə - 15, Xorvatiya - 6, Çexiya - 0.

C Liqası, I qrup

Finlandiya - San Marino 7:2

Belarus - Albaniya 0:2

Xal durumu: Albaniya - 15, Belarus - 10, Finlandiya - 10, San Marino - 0.

II qrup

Latviya - Ermənistan 0:0

Kipr - Monteneqro 1:4

Xal durumu: Monteneqro - 16, Kipr - 8, Ermənistan - 6, Latviya - 2.