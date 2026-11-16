UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, A, B, C və D liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.

A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya Niderlandı, Yunanıstan isə Serbiyanı qəbul edəcək.

Azərbaycan millisinin də yer aldığı D Liqasının 2-ci qupunda Lixtenşteyn millisi evdə Litva ilə qarşılaşacaq.

UEFA Millətlər Liqası

Qrup mərhələsi

16 noyabr

VI tur

A Liqası

2-ci qrup

23:45. Almaniya - Niderland

23:45. Yunanıstan - Serbiya

Xal durumu: Niderland - 11, Yunanıstan - 8, Almaniya - 8, Serbiya - 0.

B Liqası

1-ci qrup

23:45. İsveçrə - Şotlandiya

23:45. Şimali Makedoniya - Sloveniya

Xal durumu: İsveçrə - 13, Sloveniya - 8, Şotlandiya - 7, Şimali Makedoniya - 0.

C Liqası

3-cü qrup

19:00. Farer adaları - Moldova

19:00. Qazaxıstan - Slovakiya

Xal durumu: Slovakiya - 11, Moldova - 7, Farer Adaları - 5, Qazaxıstan - 2.

4-cü qrup

21:00. İslandiya - Lüksemburq

21:00. Estoniya - Bolqarıstan

Xal durumu: İslandiya - 11, Estoniya - 9, Bolqarıstan - 4, Lüksemburaq - 3.

D Liqası

1-ci qrup

23:45. Cəbəllüttariq - Malta

Xal durumu: Malta - 7, Andorra - 4, Cəbəllütariq - 2.

2-ci qrup

21:00. Litva - Lixtenşteyn

Xal durumu: Azərbaycan - 8, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.