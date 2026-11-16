Azərbaycanda daha bir vəkil həbs edilib.
Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, vəkil Elçin Əmirov polis tərəfindən tutulub.
9 saylı vəkil bürosunda fəaliyyət göstərən vəkil polisə daxil olan vətəndaş şikayəti əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2-ci (dələduzluq-təkrar törədildikdə) və 182-ci (hədə-qorxu ilə tələb etmə) maddələri ilə ittiham irəli sürülüb, məhkəmə qərarı ilə barəsində 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Vəkil hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır.
Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl də vəkil Raman Abışov həbs edilmişdi. O, hədə-qorxu ilə tələb etməkdə ittiham olunur.