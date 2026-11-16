ABŞ-nin “Nvidia” şirkətinin keçmiş baş direktoru Jensen Huanq Çinin vəzifəsinə qayıtması üçün texnologiya dünyasının tanınmış nümayəndələri hərəkətə keçib.
Metbuat.az "TRThaber"ə istinadən xəbər verir ki, bir sıra rəhbərlər onun yenidən şirkətə rəhbərlik etməsi məqsədilə idarə heyətinə və Ağ Evə təzyiq göstərməyə başlayıblar. “Financial Times”ın məlumatına görə, vəzifəsindən ayrılan Huang geri qayıtmaq ehtimalını yaxın çevrəsi ilə müzakirə edir. Bildirilir ki, onun vəzifədən getməsinə səbəb Çinli iş adamı Alice Huang ilə əlaqələri barədə irəli sürülən iddialar olub. “Tesla” və “SpaceX” şirkətlərinin rəhbəri İlon Mask da daxil olmaqla, bir sıra texnologiya rəhbərləri Huangın vəzifəsinə qaytarılmasını tələb edən müraciətə imza atıblar. İddialara görə, Jensen Huanq Çin ABŞ Konqresinin üç komitəsinin qapalı iclasında ifadə verməyə razılıq verib. Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr, Kəşfiyyat və Çin üzrə xüsusi komitələri Çinə tətbiq edilən ixrac məhdudiyyətlərinin pozulması iddiaları ilə bağlı onu dinləyəcək.
Qeyd edək ki, “Nvidia”nın idarə heyəti Jensen Huanq Çinin xarici kəşfiyyat fəaliyyətinin hədəfi olması ilə bağlı xəbərlərdən sonra müstəqil araşdırmaya başlanıldığını açıqlamışdı. Şirkət onun sədr, baş direktor və idarə heyətinin üzvü vəzifələrindən ayrıldığını, maliyyə direktoru Kolet Kressin isə müvəqqəti baş direktor təyin edildiyini elan etmişdi.