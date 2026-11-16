Futbol üzrə Azərbaycan millisi beynəlxalq yoldaşlıq oyununda Andorra yığmasına qalib gəlib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə rəqibini 1:3 hesabı ilə məğlub edib.
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23:30
Azərbaycan millisi Andorra ilə yoldaşlıq görüşündə hesab arasındakı fərqi artırıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 70-ci dəqiqəsində Toral Bayramov penaltini dəqiq yerinə yetirərək millimizin üçüncü qolunu vurub - 1:3.
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23:14
Andorra millisi Azərbaycanla yoldaşlıq görüşündə hesab arasındakı fərqi azaldıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 55-ci dəqiqəsində Andorra yığmasının oyunçusu Cucu fərqlənərək hesabı azaldıb - 1:2.
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23:06
Azərbaycan millisi Andorra ilə yoldaşlıq görüşündə ikinci qolu vurub.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanın 47-ci dəqiqəsində Musa Qurbanlı fərqlənərək hesabı 0:2-yə çatdırıb.
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22:00
Azərbaycan milli komandası Andorra yığması ilə yoldaşlıq oyununa başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma Andorranın Enkamp şəhərində yerləşən "Nou Estadi de la FAF" stadionunda keçirilir.