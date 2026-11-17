UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə bu gün yekun vurulacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, VI turun son oyunları keçiriləcək.
A və B liqalarında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutacaq. A Liqasında Danimarka Norveçi, Uels isə Portuqaliyanı qəbul edəcək.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
17 noyabr
VI tur
A Liqası
4-cü qrup
23:45. Danimarka - Norveç
23:45. Uels - Portuqaliya
Xal durumu: Portuqaliya - 12, Danimarka - 9, Norveç - 6, Uels - 3.
B Liqası
2-ci qrup
23:45. Ukrayna - Gürcüstan
23:45. Macarıstan - Şimali İrlandiya
Xal durumu: Şimali İrlandiya - 11, Macarıstan - 10, Ukrayna - 4, Gürcüstan - 2.
3-cü qrup
23:45. İsrail - Avstriya
23:45. İrlandiya - Kosovo
Xal durumu: Avstriya - 11, Kosovo - 6, İrlandiya - 5, İsrail - 3.
4-cü qrup
23:45. Bosniya və Herseqovina - Rumıniya
23:45. Polşa - İsveç
Xal durumu: İsveç - 13, Bosniya və Herseqovina - 8, Polşa - 4, Rumıniya - 3.