2027-ci ilin dövlət büdcəsində hərbi qulluqçuların mənzillə təminatına ümumilikdə 120 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiyaya qarşı mübarizə komitəsinin sədri Arzu Nağıyev parlamentdə 2027-ci ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı məlumat verib.
Komitə sədrinin sözlərinə görə, 20 il və daha çox xidmət etmiş, hazırda xidmətdə olan və ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların mənzillə təmin edilməsi, eləcə də digər zəruri xərclərin qarşılanması üçün büdcədən 15 milyon manat ayrılması planlaşdırılır.
Bundan başqa, yaşayış yeri olmayan hərbi qulluqçulara, o cümlədən ehtiyatda və istefada olan şəxslərə kirayə mənzilə görə pul kompensasiyasının ödənilməsi üçün 14,7 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.
Arzu Nağıyev bildirib ki, bu istiqamətdə xidmətdə olan hərbi qulluqçular üçün 94,5 milyon manat, xüsusi rütbəli şəxslər üçün isə 21,5 milyon manat ayrılması planlaşdırılır.
Beləliklə, 2027-ci ilin dövlət büdcəsində hərbi qulluqçuların mənzil təminatı və bununla bağlı ödənişlər üçün ümumilikdə 120 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub.