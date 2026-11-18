Azerlotereya.com və Misli.az platformalarında keçirilən “Sürətlə Yeni Mövsümə” stimullaşdırıcı lotereyasının sonuncutirajının qalibləri müəyyənləşib və 2-ci avtomobilin sahibi bilinib. Bəxtəvər qalib Emil Sultanov “Changan Q07” qazanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, qalib lotereyadan “PlayStation 5” udmağı arzulasa da, ona daha böyük hədiyyə - avtomobil qismət olub. Bundan əlavə, lotereyadan 250 manatlıq bonus qazanan Emil bəy sevincini ilk ailə üvzləri ilə bölüşüb.
Kampaniya çərçivəsində idman mərc oyunlarında hər 5 AZN məbləğində iştirak üçün 1 şans, digər oyunlarda (Virtual İdman, ePoz-Qazan, Lotereya) isə 2 şans əldə edərək bir-birindən dəyərli hədiyyələr uğrunda şanslar sınanılıb.
Ümumilikdə 24 ədəd “iPhone 17 Pro”, 40 ədəd “PlayStation 5”, 200 ədəd 250 manatlıq bonus və 2 ədəd “Changan Q07” avtomobili qazanılıb.
Qaliblər hər həftənin çərşənbə günü 21:00-da təsadüfi seçim alqoritminin köməyilə Misli.az-ın YouTube və “Azərlotereya”Telegram kanallarında canlı yayımda seçilib.
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