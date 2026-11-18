Birbank müştərilərinə alış-veriş xərclərini daha rahat planlaşdırmaq üçün yeni fürsət təqdim edir. 4 noyabr-4 dekabr 2026-cı il tarixlərində reallaşdırılan kampaniya çərçivəsində minlərlə partnyor mağazada “Böl-ödə” krediti ilə 15 000 AZN-dək alış-veriş etmək və ödənişi 2, 3 və ya 6 aya 0% komissiya ilə hissələrə bölmək mümkündür.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu imkan müştərilərə ehtiyac duyduqları məhsul və xidmətləri əldə edərkən ödəniş müddətini öz büdcələrinə uyğun seçməyə şərait yaradır. Beləliklə, alış-verişin ümumi məbləğini birdəfəlik ödəmək əvəzinə, onu seçilmiş müddət ərzində hissələrlə ödəmək mümkündür.
“Böl-ödə” krediti 100 AZN-dən 15 000 AZN-dək məbləğdə təqdim olunur. Standart şərtlərlə kreditin ödəniş müddətləri 2, 3, 6, 12, 18, 24 və 35 ay təşkil edir. Kampaniya müddətində isə 2, 3 və 6 aylıq ödəniş seçimlərinə 0% komissiya tətbiq olunur.
Birbank bu kampaniya ilə müştərilərinə alış-verişlərini daha çevik planlaşdırmaq və ödənişlərini öz maliyyə imkanlarına uyğun bölüşdürmək üçün əlavə imkan yaradır.
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Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən Kapital Bank-ın əmtəə nişanı olan Birbank, 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 120 filial, 48 şöbədən və 15 Rəqəmsal Mərkəzdən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. Birbankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün birbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.