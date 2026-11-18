Bakıda kirayə mənzil bazarında qiymətlərin yüksək olması və münasib ev tapmaq imkanlarının məhdudlaşması mənzil axtaranların qarşılaşdığı əsas çətinliklərdəndir. Paytaxtda yaşayış sahələrinə tələbat artsa da, kirayəyə çıxarılan mənzillərin sayı bu tələbatı tam qarşılamır.
Metbuat.az xəbər verir ki, kirayə bazarında qiymətlərə təsir edən əsas amillər sırasında əhalinin paytaxta axını, yaşayış yerlərinə tələbatın artması və mənzillərin bir hissəsinin bazardan kənarda saxlanılması göstərilir.
Xüsusilə regionlardan Bakıya işləməyə gələnlər, tələbələr, xarici vətəndaşlar və iş yerinə yaxın ərazidə yaşamaq istəyən sakinlər kirayə mənzillərə tələbatı artırırlar. Nəticədə mövsümi aktivlik azaldıqdan sonra da qiymətlərdə ciddi ucuzlaşma müşahidə edilmir.
Paytaxtın müxtəlif ərazilərində kirayə haqları mənzilin yerləşməsindən, təmirindən və infrastruktur imkanlarından asılı olaraq dəyişir. Şəhərin mərkəzindən nisbətən uzaq ərazilərdə aylıq 300-400 manata mənzil tapmaq mümkün olduğu halda, orta infrastruktura malik yaşayış massivlərində qiymətlər 450-550 manat arasında dəyişir.
Nəqliyyat və sosial infrastruktur baxımından əlverişli ərazilərdə yerləşən köhnə tikililərdə aylıq kirayə haqqı 600-650 manat, yeni tikililərdə isə 700-800 manat səviyyəsindədir. Daha yaxşı şəraitə malik, müasir təmirli mənzillərdə qiymətlər 900-1000 manatı keçə bilir.
Kirayə bazarında diqqət çəkən digər məqam isə yaşayış üçün yararlı bəzi mənzillərin uzun müddət istifadəsiz saxlanılmasıdır. Daşınmaz əmlaka investisiya vasitəsi kimi yanaşan mülkiyyətçilərin bir qismi mənzillərini kirayəyə vermək əvəzinə, gələcəkdə daha yüksək qiymətə satmağı üstün tutur.
Bu vəziyyət bazarda təklifin məhdudlaşmasına səbəb olur. Mənzil fondunun mövcudluğu ilə kirayəyə verilən evlərin sayı arasında yaranan fərq isə qiymətlərə əlavə təzyiq göstərir.
Mövcud problemin aradan qaldırılması üçün kirayə mənzil təklifinin genişləndirilməsi, sosial mənzil layihələrinin artırılması və sonradan mülkiyyət hüququ əldə etməyə imkan verən kirayə mexanizmlərinin inkişafı mümkün həll yolları sırasında qiymətləndirilir.
Yeni yaşayış layihələrinin həyata keçirilməsi və istifadəsiz mənzillərin kirayə bazarına cəlb olunması uzunmüddətli dövrdə tələb və təklif arasında tarazlığın yaranmasına kömək edə bilər.