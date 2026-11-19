Bu gün Xankəndi şəhər stadionunda əsaslı yenidənqurmadan sonra ilk rəsmi futbol matçı baş tutacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, I Liqanın VIII turu çərçivəsində “Xankəndi” komandası “Karvan-Yevlax”ı qəbul edəcək. Qarşılaşmanı baş hakim Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.
“Karvan-Yevlax” 13 xalla turnir cədvəlinin dördüncü, “Xankəndi” isə 6 xalla yeddinci pilləsində qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, Xankəndi stadionunun əsaslı yenidənqurmadan sonra açılışı noyabrın 7-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilib.