Noyabrın 18-dən etibarən Dalğa Təlim-Məşq Mərkəzində Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I raunduna hazırlaşan 19 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan millisinin təlim-məşq toplanışına 20 oyunçu cəlb edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
Serbiyada keçiriləcək turnirə hazırlıq məqsədi daşıyan toplanış noyabrın 23-dək davam edəcək.
Nr.
Soyadı
Adı
Klub
1
Ağaliyeva
Nərgiz
Şəfa FK
2
Bayramova
Firuzə
Dirçəliş FK
3
Cəfərova
Arzu
İmişli PFK
4
Əsədova
Səma
Sabah FK
5
Vaysman
Yelizaveta
İmişli PFK
6
Abdiyeva
Ayan
Liman UFK
7
Rəhimova
Xədicə
Neftçi PFK
8
İsmayılova
Zəhra
İmişli PFK
9
Şərəfxanova
Səbinə
Krılya Sovetov FK (Rusiya)
10
Səmədli
Məryəm
Sabah FK
11
Səlimova
Sara
Neftçi PFK
12
Ağaliyeva
Arzu
Şəfa FK
13
Məmmədzadə
Mehri
Şəfa FK
14
Məmmədova
Naidə
Dirçəliş FK
15
Polikarpova
Suel
Neftçi PFK
16
Salamzadə
Ayşən
Gaziantep Safir SK (Türkiyə)
17
Əlizadə
Xədicə
Sabah FK
18
Kərimli
Fatimə
Sabah FK
19
Əsədova
Xanım
Gaziantep Safir SK (Türkiyə)
20
Mirzəliyeva
Şəhanə
Liman UFK