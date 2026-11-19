Otel inzibatçısı sabah hansı otaqların boş qalacağını bilmək istəyir. Ehtiyat hissələri mağazasında isə satıcını tamam başqa sual maraqlandırır: konkret kodlu detal hansı filialdadır? Hər iki müəssisənin müştəri uçotuna və əməkdaşlar üçün giriş səlahiyyətlərinə ehtiyacı var. Gündəlik işləri isə fərqli qaydalarla qurulur.
“UPTURNLAB” QSC-nin təsisçisi və direktoru Hacıyev Emil Arif oğlu komandasının hazırladığı upHome platformasında məhz bu fərqi nəzərə alır. Veb-proqramlaşdırma və elektron ticarət layihələrində praktiki təcrübəsi olan Hacıyev upHome-un məhsul rəhbəri kimi onun hansı vəzifələri həll edəcəyini müəyyənləşdirir və texniki arxitekturasının hazırlanmasında iştirak edir.
Platformada istifadəçi hesabları, təşkilatların idarə edilməsi və giriş hüquqları ortaq təməl üzərində qurulur. Otelə və ya ticarət müəssisəsinə məxsus iş qaydaları isə ayrıca hazırlanır. Bu qərar yeni sahə üçün proqram yaradarkən artıq görülmüş işi təkrarlamamağa, eyni zamanda müəssisənin öz iş qaydasını qorumağa imkan verir.
UPTURNLAB-ın OpenAI-nin beynəlxalq tərəfdaş şəbəkəsinə qoşulması ilə komanda süni intellekt üzrə tərəfdaş təlimlərindən də yararlana biləcək. upHome kimi bir sistemdə mümkün tətbiqlərdən biri əməkdaşın sualını Azərbaycan dilində verməsidir. Satıcı “Bu detal hansı filialda qalıb?” deyə soruşduqda düzgün cavab həm anbar uçotunun dəqiqliyindən, həm də həmin əməkdaşın hansı məlumatları görmək səlahiyyəti olduğundan asılıdır. Hacıyevin məhsul üzərində gördüyü işin mühəndislik tərəfi də məhz bu detallarda üzə çıxır.