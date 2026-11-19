“Alyans” vəkil bürosunun rəhbəri, vəkili Orxan Kəngərli məhkəməyə çıxarılıb.
Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, onunla bağlı təqdimata Nərimanov Rayon Məhkəməsində baxılıb.
Orxan Kəngərliyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 236.2.4 (narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin istehlakına zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmək hədəsi ilə təhrik etmə) və 240-cı (güclü təsir edən və ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
Məhkəmənin qərarı ilə Orxan Kəngərli barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Qeyd edək ki, bu əməliyyat polis tərəfindən keçirilib.