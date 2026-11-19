Türkiyənin “Baykar” şirkətinin hazırladığı “KIZILELMA” pilotsuz döyüş təyyarəsinin ilk üçü qəbul sınaqlarını başa vuraraq təhlükəsizlik qüvvələrinə təhvil verilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət noyabrın 19-da məlumat yayıb.
Şirkətin açıqlamasına görə, bu təhvillə Türkiyə pilotsuz döyüş təyyarəsini silahlanmasına daxil edən ilk ölkə olub. Təyyarələrin hansı hərbi hissəyə verildiyi açıqlanmayıb.
“Baykar”ın məlumatına görə, layihə çərçivəsində indiyədək 600 sınaq və təlim uçuşu həyata keçirilib. “KIZILELMA” ilk uçuşunu 2022-ci il dekabrın 14-də reallaşdırıb. İlk atış sınaqları 2025-ci il oktyabrın 8-də TOLUN və TEBER-82 sursatları ilə keçirilib.
Təyyarə 2025-ci il noyabrın 30-da Sinop açıqlarındakı sınaqda “GÖKDOĞAN” hava-hava raketi ilə reaktiv mühərrikli hədəfi vurub. Hədəfi təyyarədəki ASELSAN istehsalı MURAD radarı tapıb. “Baykar” və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi bunu pilotsuz döyüş təyyarəsi üçün dünyada ilk adlandırıb. 2026-cı ilin iyulunda “KIZILELMA” Roketsan-ın JET-230 səsdən sürətli hava-yer raketi ilə də sınaqdan keçib.
Qeyd edək ki, “KIZILELMA” reaktiv mühərrikli, aşağı görünərlikli pilotsuz təyyarədir və “Baykar”ın məlumatına görə, həm hava-hava, həm də hava-yer tapşırıqları üçün nəzərdə tutulub.