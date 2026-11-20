ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Çin lideri Si Cinpin dünya siyasətində mühüm hadisə kimi qiymətləndirilən üçtərəfli görüş keçiriblər. Metbuat.az xəbər verir ki, tarixi danışıqlarda nüvə silahlarının azaldılması, Ukraynadakı müharibə, enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi müzakirə olunub.
Görüş noyabrın 19-da Çinin Şençjen şəhərində Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (APEC) sammiti çərçivəsində baş tutub.
Üç ölkənin lideri ilk dəfə bu formatda bir masa arxasında əyləşib. Təxminən 70 dəqiqə davam edən danışıqlar beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olsa da, əsas mübahisəli məsələlər üzrə ciddi irəliləyiş əldə edilməyib.
Görüşün əvvəlində çıxış edən Donald Tramp üç böyük dövlətin bir araya gəlməsini mühüm diplomatik hadisə adlandırıb. ABŞ lideri nüvə silahlarının azaldılması istiqamətində əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə üç ölkənin regional münaqişələrin həllində ortaq maraqlarının olduğunu bildirib. O, xüsusilə Ukraynadakı vəziyyətə diqqət çəkib.
Çin lideri Si Cinpin böyük dövlətlər arasında qarşıdurmanın qlobal sabitliyə mənfi təsir göstərə biləcəyini qeyd edib və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə çağırıb.
Danışıqların əsas mövzularından biri nüvə təhlükəsizliyi olub. ABŞ Rusiya və Çinin də iştirak edəcəyi yeni silahlara nəzarət mexanizminin yaradılmasında maraqlıdır.
Bununla belə, tərəflər arasında mövcud fikir ayrılıqları yekun razılaşmanın əldə olunmasına imkan verməyib.
Ukrayna müharibəsi ilə bağlı da konkret sülh planı açıqlanmayıb. Tramp sonradan Avropa və Ukrayna liderləri ilə təmaslarında Putin və Si Cinpinlə müharibənin sülh yolu ilə başa çatdırılması məsələsini müzakirə etdiyini bildirib.
Görüşdə BMT-də islahatların dəstəklənməsi, enerji təchizatının artırılması və nüvə risklərinin azaldılması istiqamətində dialoqun davam etdirilməsi barədə ortaq mövqelər ifadə olunub.
Lakin müşahidəçilər hesab edirlər ki, Vaşinqton, Moskva və Pekin arasındakı strateji rəqabət yaxın perspektivdə aradan qalxmayacaq.
Xüsusilə Tayvan məsələsi, Ukraynadakı müharibə, ticarət münasibətləri və nüvə silahlarına nəzarət sahəsindəki fikir ayrılıqları üç ölkənin münasibətlərində əsas problemlər olaraq qalır.
Beləliklə, Şençjendə keçirilən görüş böyük diplomatik əhəmiyyət daşısa da, dünya siyasətində dərhal dönüş yaradacaq konkret qərarlarla nəticələnməyib.
Bununla belə, üç liderin eyni masa arxasında əyləşməsi gələcək danışıqlar üçün yeni imkanların yarana biləcəyini göstərir.