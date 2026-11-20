20 Noyabr - Ağdam Şəhəri Günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il iyulun 31-də imzaladığı Sərəncama əsasən, Ağdam şəhərinin işğaldan azad edildiyi 20 noyabr tarixi Ağdam Şəhəri Günü kimi qeyd olunur.
Metbuat.az Ağdamın işğal tarixinə, azad olunmasına və hazırda rayonda aparılan bərpa-quruculuq işlərinə nəzər salır.
Ağdam şəhəri 1993-cü il iyulun 23-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Bu hadisə nəticəsində şəhər və rayonun kəndləri dağıdılıb, sakinlər doğma yurdlarından didərgin düşüblər. Uzun illər ərzində Ağdam xarabalığa çevrilib. Şəhərin acınacaqlı vəziyyəti onun beynəlxalq mediada “Qafqazın Xirosiması” adlandırılmasına səbəb olub.
2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumlarına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatlarına başlayıb. 44 gün davam edən Vətən müharibəsində hərbçilərimizin qəhrəmanlığı nəticəsində bir sıra şəhər və rayonlarımız düşmən işğalından qurtulub. Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanata əsasən, Ermənistan Ağdamı da boşaltmalı olub.
Beləliklə, 2020-ci il noyabrın 20-də rayon Azərbaycana qaytarılıb. Ağdam hərbi əməliyyatlar nəticəsində deyil, üçtərəfli Bəyanatın şərtlərinə uyğun olaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin ərazidən çıxması ilə azad edilib. Bu hadisə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası istiqamətində mühüm mərhələlərdən biri olub.
Ağdamda yenidənqurma işləri
Şəhərin azad edilməsindən sonra onun yenidən qurulması istiqamətində genişmiqyaslı layihələrə start verilib. Ağdamın Baş planı hazırlanaraq təsdiqlənib. Sənəddə müasir şəhərsalma prinsipləri əsasında yaşayış məhəllələrinin, sosial infrastrukturun, ictimai məkanların və yaşıllıq zonalarının yaradılması nəzərdə tutulub.
Hazırda yaşayış binalarının, məktəblərin, uşaq bağçalarının, səhiyyə müəssisələrinin və inzibati obyektlərin inşası davam edir. Eyni zamanda, yol-nəqliyyat şəbəkəsinin qurulması, elektrik, su, qaz və rabitə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülür.
Rayonun iqtisadi potensialının dirçəldilməsi də əsas prioritetlərdəndir. Sənaye Parkının yaradılması, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, kənd təsərrüfatının inkişafı və yeni iş yerlərinin açılması iqtisadi həyatın canlandırılmasına xidmət edir.
Ağdam Sənaye Parkı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlığın və sənayenin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Burada müxtəlif istehsal sahələrinin formalaşdırılması, yerli və xarici investorların cəlb edilməsi istiqamətində işlər aparılır.
Ağdama Böyük Qayıdış
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində ağdamlıların doğma yurda köçürülməsi də davam edir. Uzun illər məcburi köçkün həyatı yaşayan ailələr yenidən öz evlərinə qayıdır, şəhərin sosial həyatında canlanma yaranır.
Ağdamın dirçəldilməsi yalnız dağıdılmış tikililərin bərpası ilə məhdudlaşmır. Başlıca məqsəd şəhərin iqtisadi, sosial və mədəni həyatını yenidən formalaşdırmaq, sakinlər üçün müasir və təhlükəsiz yaşayış mühiti yaratmaqdır.
Bu gün Ağdam Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən quruculuq işlərinin və Böyük Qayıdış prosesinin mühüm mərkəzlərindən biri kimi diqqət çəkir.