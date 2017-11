Zərrabdan boşanacağı deyilən Ebru "eşq yuvalarına" KİLİD VURDU - VİDEO

ABŞ-da həbsdə olan əri Rza Zarrabdan boşanacağı xəbərlərini inkar etməyən Ebru Gündeş təhlükəsizlik səbəbiylə Kanlıcadakı malikanəsindən köçüb.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, keçən həftəyə qədər orada yaşayan və qızı Alaranı sabahları buradan dərsə aparan sənətçinin təhlükəsizlik səbəbiylə başqa bir evinə köçdüyü məlum olub.

Ötən gün malikanədəki işçilərin əşyaları daşıdıqları və aynanın jalüzlərinin çəkildiyi obyektivlərdən qaçmayıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

