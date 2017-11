Premyer Liqa: "Qarabağ" səfərdə "Zirə"ni 3:2 hesabı ilə məğlub edib

Bakı. 26 noyabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XIII tura "Zirə" - "Qarabağ" matçı ilə yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilən görüş ilk oyun günündə olduğu kimi məhsuldarlığı ilə seçilib.

Keçmiş FİFA referisi Fariz Yusifovun idarə etdiyi matçda iki kollektiv artıq 10-cu dəfə üz-üzə gəlib. Əvvəlki 9 oyunun 6-da Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda qələbə qazanıb, daha 3 matçda, o cümlədən, son 2 görüşdə heç-heçə qeydə alınıb. Ağdam klubu ardıcıl 8 oyunda - daha dəqiqi 2015-ci il dekabrın 13-dən bəri "Zirə" Ağdam klubuna qol vura bilməyib. Amma bu dəfə Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv ilk yarını 0:2 hesabı ilə geridə başa vursa da, fasilədən sonra fərqlənməyə müvəffəq olub. Lakin qonaqların 3 qoluna meydan sahibləri 2 topla cavab verə biliblər.

Beləliklə, "Qarabağ" 12 görüşdən 31 xal toplayaraq, yenidən vahid liderə çevrilib. Ağdam komandasının ehtiyatda "Səbail"lə oyunu da var. "Zirə" isə 13 matçdan 27 xalla 3-cü pillədə qalıb.

Topaz Premyer Liqası, XIII tur

26 noyabr

18:00. "Zirə” – "Qarabağ” - 2:3

Qol: Vüsal İskəndərli, 51. Riçard Qadze, 67 - Riçard Almeyda, 21. Dino Ndlovu, 26. Mahir Mədətov, 62

Hakimlər: Fariz Yusifov, Azər Əsgərov, Nahid Əliyev, Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Şaiq Həmidov

Hakim-inspektor: Məlik Həsənov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Turun ilk oyun günündə "Qəbələ" səfərdə "Kəpəz"i 6:1, "Neftçi" isə evdə "Keşlə"ni 3:1 hesabı ilə yenib. Eyni zamanda bu gün keçirilmiş "Sumqayıt" - "Səbail" oyunu qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.



