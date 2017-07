Son günlər mobil operatorlarda internetin sürətinin zəifləməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Hansı mobil operatorda intermetin sürətinin necə olduğu ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik.

Metbuat.az sözügedən sorğunu təqdim edir:

Xəyalə Məmmədova

Video: Sərvan Şəldiyev

