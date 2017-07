Zidanın daha bir oğlu “Real”ın əsas heyətində

"Real" 2017/2018 mövsümü üçün heyətdə olacaq qapıçılarla bağlı qərar qəbul edib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, "kral klubu"nun iştirak ərizəsində üç qapıçı yer alacaq.



Onların arasında "Real"ın baş məşqçisi Zinəddin Zidanın 19 yaşlı oğlu Luka Zidan da var.



Luka mövsüm ərzində "Real"ın 3-cü qapıçısı olacaq.



Komandanın əsas çərçivə qoruyucusu yenə də Keylor Navasdı. Kiko Kasiley isə ikinci qapıçı funksiyasını yerinə yetirəcək.



Qeyd edək ki, fransız əfsanənin daha bir oğlu - Enzo Zidan da komandada yer alır.

Milli.Az

