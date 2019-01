Xalq artisti rəfiqələri ilə belə əyləndi - VİDEO

Ötən gün xalq artisti Brilliant Dadaşova rəfiqələri ilə əylənərkən çəkdiyi videosunu "İnstagram" hesabından izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni "Brilliantlar" mahnısının sədaları altında rəqs edib.

Videosunu paylaşan müğənni "Murad Arif "Brilliantlar" mahnısını bəstələyib bizi işə salıb dostlar. Yeriniz melum qızlarla yenə 50 dəfə oynadıq "Brilliantlar"ı " sözlərini də əlavə edib.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

