"Qalatasaray" PSJ-yə qarşı - ÇL-də ikinci tur həyəcanı

Bu gün Çempionlar Liqasında II tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma keçiriləcək.

Turun maraqlı görüşlərindən biri İstanbulda baş tutacaq. Türkiyə təmsilçisi “Qalatasaray” doğma meydana PSJ-ni qəbul edəcək.

1 oktyabr

A qrupu



20:55. “Real” (İspaniya) – “Brügge” (Belçika)

23:00. “Qalatasaray” (Türkiyə) – PSJ (Fransa)

B qrupu

23:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)

23:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Bavariya” (Almaniya)

C qrupu

20:55. “Atalanta” (İtaliya) – “Şaxtyor” (Ukrayna)

23:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) - “Dinamo” (Z, Xorvatiya)

D qrupu

23:00. “Yuventus” (İtaliya) – “Bayer” (Almaniya)

23:00. “Lokomotiv” (Rusiya) – “Atletiko” (İspaniya)

