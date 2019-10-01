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"Qalatasaray" PSJ-yə qarşı - ÇL-də ikinci tur həyəcanı

"Qalatasaray" PSJ-yə qarşı -
10:10 1 Oktyabr 2019
82 İdman
Metbuat.az
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Bu gün Çempionlar Liqasında II tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma keçiriləcək.

Turun maraqlı görüşlərindən biri İstanbulda baş tutacaq. Türkiyə təmsilçisi “Qalatasaray” doğma meydana PSJ-ni qəbul edəcək.

1 oktyabr

A qrupu

20:55. “Real” (İspaniya) – “Brügge” (Belçika)

23:00. “Qalatasaray” (Türkiyə) – PSJ (Fransa)

B qrupu

23:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan)

23:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Bavariya” (Almaniya)

C qrupu

20:55. “Atalanta” (İtaliya) – “Şaxtyor” (Ukrayna)

23:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) - “Dinamo” (Z, Xorvatiya)

D qrupu

23:00. “Yuventus” (İtaliya) – “Bayer” (Almaniya)

23:00. “Lokomotiv” (Rusiya) – “Atletiko” (İspaniya)

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Qalatasaray - PSJ
metbuat.az

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