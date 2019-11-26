Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır - TƏQVİM

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 5-ci turunun oyunarına start veriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda “Qalatasaray” “Brügge”ni, “Real” PSJ-ni qəbul edəcək.
D qrupunda keçiriləcək "Yuventus" - "Atletiko" matçı da maraqla gözənilir.
26 noyabr
UEFA Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi
5-ci tur
A qrupu
21:55. “Qalatasaray” (Türkiyə) – “Brügge” (Belçika)
00:00. “Real” (İspaniya) – PSJ (Fransa)
|
1.
|
PSJ
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10:0
|
12
|
2.
|
Real
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9:5
|
7
|
3.
|
Brügge
|
4
|
0
|
2
|
2
|
2:8
|
2
|
4.
|
Qalatasaray
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0:8
|
1
B qrupu
00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Bavariya” (Almaniya)
00:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Olimpiyakos” (Yunanıstan)
|
1.
|
Bavariya
|
4
|
4
|
0
|
0
|
15:4
|
12
|
2.
|
Tottenhem
|
4
|
2
|
1
|
1
|
13:9
|
7
|
3.
|
Srvena Zvezda
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3:13
|
3
|
4.
|
Olimpiyakos
|
4
|
0
|
1
|
3
|
5:10
|
1
C qrupu
00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)
00:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) – “Şaxtyor” (Ukrayna)
|
1.
|
Mançester Siti
|
4
|
3
|
1
|
0
|
11:2
|
10
|
2.
|
Şaxtyor
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7:9
|
5
|
3.
|
Dinamo
|
4
|
1
|
2
|
1
|
9:7
|
5
|
4.
|
Atalanta
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3:12
|
1
D qrupu
21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya)
00:00. “Yuventus” (İtaliya) - “Atletiko” (İspaniya)
|
1.
|
Yuventus
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9:4
|
10
|
2.
|
Atletiko
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6:4
|
7
|
3.
|
Lokomotiv
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4:7
|
3
|
4.
|
Bayer
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3:7
|
3
G qrupu
21:55. “Zenit” (Rusiya) – “Lion” (Fransa)
|
1.
|
Leyptsiq
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6:4
|
9
|
2.
|
Lion
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7:4
|
7
|
3.
|
Zenit
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5:6
|
4
|
4.
|
Benfika
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5:9
|
3
H qrupu
21:55. “Valensiya” (İspaniya) – “Çelsi” (İngiltərə)
|
1.
|
Ayaks
|
4
|
2
|
1
|
1
|
10:5
|
7
|
2.
|
Çelsi
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7:6
|
7
|
3.
|
Valensiya
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6:5
|
7
|
4.
|
Lill
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3:10
|
1