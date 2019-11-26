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Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır - TƏQVİM

Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır -
09:12 26 Noyabr 2019
96 İdman
Fərrux Həsənov
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Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 5-ci turunun oyunarına start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda “Qalatasaray” “Brügge”ni, “Real” PSJ-ni qəbul edəcək.

D qrupunda keçiriləcək "Yuventus" - "Atletiko" matçı da maraqla gözənilir.


26 noyabr

UEFA Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi

5-ci tur

A qrupu

21:55. “Qalatasaray” (Türkiyə) – “Brügge” (Belçika)
00:00. “Real” (İspaniya) – PSJ (Fransa)

1.

PSJ

4

4

0

0

10:0

12

2.

Real

4

2

1

1

9:5

7

3.

Brügge

4

0

2

2

2:8

2

4.

Qalatasaray

4

0

1

3

0:8

1


B qrupu


00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Bavariya” (Almaniya)
00:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Olimpiyakos” (Yunanıstan)

1.

Bavariya

4

4

0

0

15:4

12

2.

Tottenhem

4

2

1

1

13:9

7

3.

Srvena Zvezda

4

1

0

3

3:13

3

4.

Olimpiyakos

4

0

1

3

5:10

1


C qrupu


00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)
00:00. Mançester Siti” (İngiltərə) – “Şaxtyor” (Ukrayna)

1.

Mançester Siti

4

3

1

0

11:2

10

2.

Şaxtyor

4

1

2

1

7:9

5

3.

Dinamo

4

1

2

1

9:7

5

4.

Atalanta

4

0

1

3

3:12

1


D qrupu

21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya)
00:00. “Yuventus” (İtaliya) - “Atletiko” (İspaniya)

1.

Yuventus

4

3

1

0

9:4

10

2.

Atletiko

4

2

1

1

6:4

7

3.

Lokomotiv

4

1

0

3

4:7

3

4.

Bayer

4

1

0

3

3:7

3


G qrupu

21:55. “Zenit” (Rusiya) – “Lion” (Fransa)

1.

Leyptsiq

4

3

0

1

6:4

9

2.

Lion

4

2

1

1

7:4

7

3.

Zenit

4

1

1

2

5:6

4

4.

Benfika

4

1

0

3

5:9

3


H qrupu

21:55. “Valensiya” (İspaniya) – “Çelsi” (İngiltərə)

1.

Ayaks

4

2

1

1

10:5

7

2.

Çelsi

4

2

1

1

7:6

7

3.

Valensiya

4

2

1

1

6:5

7

4.

Lill

4

0

1

3

3:10

1
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