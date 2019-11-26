Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır - TƏQVİM

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 5-ci turunun oyunarına start veriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda “Qalatasaray” “Brügge”ni, “Real” PSJ-ni qəbul edəcək.



D qrupunda keçiriləcək "Yuventus" - "Atletiko" matçı da maraqla gözənilir.





26 noyabr



UEFA Çempionlar Liqası



Qrup mərhələsi



5-ci tur



A qrupu



21:55. “Qalatasaray” (Türkiyə) – “Brügge” (Belçika)

00:00. “Real” (İspaniya) – PSJ (Fransa)





1. PSJ 4 4 0 0 10:0 12 2. Real 4 2 1 1 9:5 7 3. Brügge 4 0 2 2 2:8 2 4. Qalatasaray 4 0 1 3 0:8 1



B qrupu





00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Bavariya” (Almaniya)

00:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Olimpiyakos” (Yunanıstan)



1. Bavariya 4 4 0 0 15:4 12 2. Tottenhem 4 2 1 1 13:9 7 3. Srvena Zvezda 4 1 0 3 3:13 3 4. Olimpiyakos 4 0 1 3 5:10 1



C qrupu





00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)

00:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) – “Şaxtyor” (Ukrayna)



1. Mançester Siti 4 3 1 0 11:2 10 2. Şaxtyor 4 1 2 1 7:9 5 3. Dinamo 4 1 2 1 9:7 5 4. Atalanta 4 0 1 3 3:12 1



D qrupu





21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya)

00:00. “Yuventus” (İtaliya) - “Atletiko” (İspaniya)



1. Yuventus 4 3 1 0 9:4 10 2. Atletiko 4 2 1 1 6:4 7 3. Lokomotiv 4 1 0 3 4:7 3 4. Bayer 4 1 0 3 3:7 3



G qrupu



21:55. “Zenit” (Rusiya) – “Lion” (Fransa)





1. Leyptsiq 4 3 0 1 6:4 9 2. Lion 4 2 1 1 7:4 7 3. Zenit 4 1 1 2 5:6 4 4. Benfika 4 1 0 3 5:9 3



H qrupu



21:55. “Valensiya” (İspaniya) – “Çelsi” (İngiltərə)



1. Ayaks 4 2 1 1 10:5 7 2. Çelsi 4 2 1 1 7:6 7 3. Valensiya 4 2 1 1 6:5 7 4. Lill 4 0 1 3 3:10 1