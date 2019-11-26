Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır - TƏQVİM

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 5-ci turunun oyunarına start veriləcək.



Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda “Qalatasaray” “Brügge”ni, “Real” PSJ-ni qəbul edəcək.



D qrupunda keçiriləcək "Yuventus" - "Atletiko" matçı da maraqla gözənilir.





26 noyabr



UEFA Çempionlar Liqası



Qrup mərhələsi



5-ci tur



A qrupu



21:55. “Qalatasaray” (Türkiyə) – “Brügge” (Belçika)

00:00. “Real” (İspaniya) – PSJ (Fransa)





B qrupu





00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Bavariya” (Almaniya)

00:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Olimpiyakos” (Yunanıstan)





C qrupu





00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)

00:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) – “Şaxtyor” (Ukrayna)





D qrupu





21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya)

00:00. “Yuventus” (İtaliya) - “Atletiko” (İspaniya)





G qrupu



21:55. “Zenit” (Rusiya) – “Lion” (Fransa)





H qrupu



21:55. “Valensiya” (İspaniya) – “Çelsi” (İngiltərə)