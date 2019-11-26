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Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır - TƏQVİM

Çempionlar Liqasında 5-ci tur başlayır -
09:15 26 Noyabr 2019
99 İdman
Fərrux Həsənov
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Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin 5-ci turunun oyunarına start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda “Qalatasaray” “Brügge”ni, “Real” PSJ-ni qəbul edəcək.

D qrupunda keçiriləcək "Yuventus" - "Atletiko" matçı da maraqla gözənilir.


26 noyabr

UEFA Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi

5-ci tur

A qrupu

21:55. “Qalatasaray” (Türkiyə) – “Brügge” (Belçika)
00:00. “Real” (İspaniya) – PSJ (Fransa)

B qrupu


00:00. “Srvena Zvezda” (Serbiya) – “Bavariya” (Almaniya)
00:00. “Tottenhem” (İngiltərə) – “Olimpiyakos” (Yunanıstan)


C qrupu


00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)
00:00. Mançester Siti” (İngiltərə) – “Şaxtyor” (Ukrayna)


D qrupu

21:55. “Lokomotiv” (Moskva, Rusiya) – “Bayer” (Leverkuzen, Almaniya)
00:00. “Yuventus” (İtaliya) - “Atletiko” (İspaniya)


G qrupu

21:55. “Zenit” (Rusiya) – “Lion” (Fransa)

H qrupu

21:55. “Valensiya” (İspaniya) – “Çelsi” (İngiltərə)

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