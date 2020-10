UEFA Avropa Liqasında həftənin oyunçusu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ada Avstriyanın "Volfsberq" klubunun yarımmüdafiəçisi Mixael Lindl layiq görülüb.

35 yaşlı futbolçu qrup mərhələsinin II turunun Niderland "Feyenoord"u ilə səfər matçında (4:1) het-trik edib.

O, səsvermədə Bolqarıstan "Lüdoqorets”indən Elvis Manu, Niderland PSV-sindən Doniell Malen və Serbiyanın “Srvena Zvezda” komandasından El-Fardu Ben-Nabuanı qabaqlayıb.

