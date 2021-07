Kaxa Kaladze İçərişəhəri gəzdi - FOTOLAR

Gürcüstanın Tbilisi şəhərinin meri Kaxa Kaladzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər çərçivəsində İçərişəhəri ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Əsgər Ələkbərov tərəfindən qarşılanan qonaqlar Bakı Xan Sarayı Kompleksinin parkı və Yeraltı hamamla tanış olub, onlara ərazidə aparılan konservasiya və bərpa işləri haqqında məlumat verilib.

Gürcüstanlı rəsmilər, eyni zamanda, “İçərişəhər” Ənənəvi İncəsənət Mərkəzində də olub, burada onlar ən zərif və dəyərli əl işləri nümunələri ilə tanış olublar. Daha sonra Bakı Fotoqrafiya Evinə gələn qonaqlara binada aparılan yenidənqurma və təmir işləri barədə məlumat verilib. Həmçinin ekskursiya zamanı ziyarətçilərə Qız Qalası, Qala divarları kimi abidələrin tarixi və memarlıq xüsusiyyətləri barədə geniş arayış təqdim olunub.

