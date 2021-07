TARİXİ AN: Ərdoğan hərbi bazanın açılması xəbərini ELAN EDİR

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şimali Kiprə səfəri ilə bağlı qərb mediasında müxtəlif xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, BBC-nin məlumatına görə, Ərdoğan səfər çərçivəsində 3 gözlənilməz sürprizi açıqlaya bilər. İddialara görə, bu sürprizlər Şimali Kipr yaxınlığında qaz yatağının tapılması, Maraş bölgəsinin statusunun dəyişdirilməsi və adada hərbi bazanın açılması ilə bağlıdır.

Qeyd edək ki, Ərdoğan iyulun 20-də Şimali Kiprə səfər edəcəyini və buradan dünyaya önəmli mesajlar verəcəyəni bəyan etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

