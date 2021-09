Türkiyənin "Fənərbaxça" klubu Yunanıstan "Olimpiakos"una qarşı keçirəcəyi Avropa Liqasının qrup mərhələsinin II tur oyununa ciddi itki ilə çıxacaq.

Metbuat.az TRT Spor-a istinadən xəbər verir ki, komandanın əsas oyunçularından olan Mesut Özil bugünkü matçda iştirak etməyəcək. Belə ki, buna səbəb futbolçunun qripə yoluxması olub.

Xatırladaq ki, "Fənərbağça" - "Olimpiakos" matçı Bakı vaxtı ilə bu gün saat 20:45-də başlayacaq.

