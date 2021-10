UEFA Avropa Liqasında D qrupunun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə təmsilçisi “Fənərbaxça” evdə Yunanıstan “Olimpiakos”unu qəbul edib. Matç “Olimpiakos”un 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Bununla da, Türkiyə təmsilçisi qrupda 1 xalı ilə son yerdə qərarlaşıb. “Olimpiakos” isə 6 xalla zirvədədir.

