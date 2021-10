Seda Sayanın verilişində "Xudayar təsnifi” - VİDEO

Türkiyəli müğənni Seda Sayanın aparıcılığını etdiyi "Sabahın Sultanı Seda Sayan" verilişində "Xudayar təsnifi” səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Star TV"də yayımlanan proqramda qonaq olan saz ifaçısı Sərkar Şəmkirli İkinci Qarabağ müharibəsində adını qəhrəmanlar sırasına yazdıran şəhid Xudayar Yusifzadəni xatırlayaraq, vətən uğrunda canından keçən igidlərimizə rəhmət, qazilərimizə isə şəfa diləyib.

Qeyd edək ki, Xalq artisti Əlibaba Məmmədovun müəllifi olduğu mahnı daha əvvəl "Vətən yaxşıdır” adlanırdı.

